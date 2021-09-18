Три китайские космонавты завершили трехмесячную миссию. Они были отправлены на орбиту для строительства космической станции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа". В 13:34 17 сентября по пекинскому времени капсула пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12", что возвращается, приземлилась на посадочную площадку "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия, Северный Китай. На борту которой находились космонавты НЕ Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Медицинские работники подтвердили, что все космонавты здоровы. В Китае заявили, что первый пилотируемый космический полет в рамках миссии по строительству китайской космической станции увенчался полным успехом. "Это также первый раз, когда посадочную площадку" Дунфэн "был использован для поиска и возвращения пилотируемого космического корабля", — пишет издание. Результаты полета миссии Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" был запущен с космодрома Цзюцюань 17 июня 2021. После стыковки три космонавта вошли в основной модуль, начав свое трехмесячное пребывание в космосе. Экипаж за эти три месяца: дважды совершал внекорабельную деятельность, провел серию экспериментов в области космической науки и технические испытания, протестовал ключевые технологии для строительства и эксплуатации космической станции, касающиеся длительного пребывания космонавтов, системы утилизации и жизнеобеспечения, поставки космическими материальными средствами, позакорабельнои деятельности и операций, а также технического обслуживания на орбите. "Успех пилотируемого космического полета" Шэньчжоу-12 "заложил прочную основу для будущего строительства и эксплуатации китайской космической станции", — пишет издание.