В Кривом Роге в канализационном отстойнике погибли три человека. Спасатели помогали поднимать тела на поверхность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДСНС. Так, 18 сентября в 10:08 спасателям поступило сообщение от диспетчера КП "Кривбассводоканал" о том, что на улице Никопольское шоссе Довгинцевского района на территории предприятия трое мужчин упали до горизонтального отстойнике и не отвечают. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что тела без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойнике на глубине 6 метров. Со дна отстойника с помощью веревки подняли тела погибших мужчин на поверхность. В результате происшествия погибли три человека (1962, 1982 и 1978 гг). Детали трагедии выясняют правоохранительные органы. Ранее в полиции сообщили, что открыли уголовное производство.