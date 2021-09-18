В Киеве стартовали проверки маршруток, осуществляющих инспекторы коммунальной службы перевозок. Контроллеры наведываются с внеочередными проверками в тот транспорт, где пассажиры фиксируют нарушения и обращаются с соответствующими жалобами. Об этом рассказал и.о. начальника Коммунальной службы перевозок Виктор Савченко в эфире "Общественное радио". Он сообщил, что сейчас в столице есть 150 маршрутов, которые работают в режиме маршрутного такси, и это — частные перевозчики. Кроме того, еще около 75 маршрутов работают в обычном режиме — это большие автобусы "Киевпастранс". "Прошел конкурс, где мы изложили условия, которые хотим видеть от перевозчиков. Сейчас уже 6 маршрутов работают по этим новым условиям", — отметил Савченко. Для остальных перевозчиков, которые еще не заключили новые договоры с КГГА, КСП подготовила дополнительные соглашения, куда были включены новые требования. Как работают инспекторы Савченко рассказал, что четыре инспектора работают по двое в группах. Проверки бывают двух видов: плановые — раз в квартал и по графику, внеочередные — проводятся благодаря обращениям граждан, которые фиксируют нарушения перевозчиками и обращаются в городскую службу "1551". Вообще контроллеры проверять все 100% маршрутов в столице. Требования к перевозчикам Служба перевозок требует от всех перевозчиков, чтобы за спиной водителя висел информационный плакат с его фото и ФИО, названием перевозчика и номером транспортного средства. Савченко объяснил, что это нужно для того, чтобы пассажиры могли легче формировать жалобы. Что проверяют контролеры на маршрутах температурный режим салона (кондиционеры должны быть установлены в течение 6 месяцев с момента подписания дополнения к договору) наличие всех документов у водителя; отсутствие шумового и визуального загрязнения (игрушки, громкий музыкальный проигрыватель, чтобы не было всякого шансона), а также не должно быть шторок на окнах; техническое и санитарное состояние авто; наличие форменной одежды в водия.Яки санкции и наказания нарушителей Нарушения в маршрутках фиксируются контроллерами автоматически в акте проверки, направляется в департамент транспортной инфраструктуры Киева. Далее департамент выдает перевозчику предупреждение о недопущении условий договора. Нарушитель должен это предупреждение выполнить в течение 14-20 дней. По окончании этого периода идет новая проверка, и если ничего не исправлено, то договор с таким перевозчиком должна быть расторгнут. Как сообщалось, недавно в Киеве у маршрутки на ходу оторвалось колесо и влетело в остановку, а перед этим в другой маршрутке на пассажиров рухнуло стекло люка, в результате чего пострадали две девушки. Ранее мы писали о том, что Украинская следует готовиться к подорожанию стоимости проезда в маршрутках.