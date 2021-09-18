Сегодня, 18 сентября, в Киеве могут закрыть несколько станций метро. Ограничения возможны вечером за футбольного матча на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевский метрополитен". Игра между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия) начнется в 19:30. Перед началом игры возможном ограничении (закрытии) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможном ограничении (закрытии) на вход станций: "Дворец спорта", "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого". "Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", — пояснили в пресс-службе метрополитена.