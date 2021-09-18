В Одессе произошла драка на проспекте Добровольского. В результате с ножевыми ранениями госпитализированы два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции. Очевидцы рассказали правоохранителям, что потерпевшие вступились за работницу магазина, которую ругал злоумышленник. В ответ на замечание мужчина ударил прохожих ножом. В результате 32-летнего одессита доставили в больницу с травмой локтя, а его 53-летнего товарища госпитализировали с ранением грудины. Сейчас оба находятся под наблюдением врачей. Правоохранители установили место нахождения злоумышленника и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Предполагаемое орудие преступления нашли, его направят на экспертизу. Действия мужчины квалифицировали по двум статьям: ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По статье 121 УК ему уже сообщили о подозрении. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести травмы, полученной младшим пострадавшим. Следствие продолжается.