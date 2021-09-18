Клиентка ПриватБанка заявила, что ей в банке выдали доллары с плесенью. Соответствующие купюры отказались принимать в Сбербанке, а в самом "Привате" вместо того, чтобы заменить валюту, предложили разменять ее на гривны. Об этом клиентка банка написала на специализированном форуме "Минфин". Так, инцидент произошел 13 сентября. По словам женщины, она забрала валютный депозит в отделении ПриватБанка, где заранее заказала валюту. В частности, свои деньги женщина получила в плесени. С 19 купюр 3 были в плесени. Также, когда она получила деньги, то сразу пошла и открыла депозит в Сбербанке, который находится по соседству. В Сбербанке отказались принимать три купюры с плесенью. Поэтому вернувшись в ПриватБанк, клиентке отказали менять валюту на другие купюры, так как в кассе не было долларов. Однако, ей предложили потратить доллары с плесенью на покупку гривны. "Сразу же выйдя из Сбербанка, вернулась в ПриватБанк, но кассир сказала что поменять не может потому что нет валюты, только может по своему курсу на гривны поменять", — говорит возмущенная женщина. Что ответили в ПриватБанке Впоследствии банк ответил на отзыв женщины и отметил, что все купюры проходят проверку на специальных устройствах в кассе. "Нам жаль, что вы столкнулись с отказом в другом банке. Перед тем, как выдать купюры клиенту, она проходит проверку на специальных устройствах в кассе пересчета, за что банком не может быть выдана клиенту банкнота, не принимается финансовыми учреждениями. Отметим, что критерием для приема является состояние купюры: степень загрязнения, наличие надрывов, сохранение элементов защиты и др. Так как кассир несет материальную ответственность за принятые купюры, то он принимает только купюры, в платежности которых он уверен. Также, ваша повторная жалоба была ранее зафиксирована. Уже занимаемся вашим вопросом. По результатам дополнительно позвоним вам ", — говорят в банке. Ранее мы сообщали, что в "Ощадбанке" навязывают ненужные платные услуги, за что "многие пенсионеры могут быть обмануты". Также мы писали, что ПриватБанк продаст коллекторам 90000 безнадежных кредитов украинском.