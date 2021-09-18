В Украине за минувшие сутки, 17 сентября, вакцинировали от коронавируса 132559 человек. Одну дозу получили 78269 человек полностью иммунизированы — 54290 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. В течение суток работали 890 мобильных бригад, 2948 пунктов прививки, 329 центров вакцинации. С начала прививочной кампании привито 6248155 человек, из которых: 6248153 — получили одну дозу; 5114061 — полностью иммунизированы и получили две дозы. Всего проведено 11362214 прививок. Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют более 6000 новых COVID-случаев в сутки.