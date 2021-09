Осенний фестиваль классических автомобилей OldCarLand собрал множество ярких автомобилей — в том числе — "американцев", которые ранее не демонстрировались украинской публике. О наиболее интересных и красивые классические авто из США на осеннем фестивале OldCarLand 2021 Киеве — читайте ниже в материале РБК-Украина. С 17 по 19 сентября в Киеве, в музее авиации имени А.К. Антонова на улице Медовой, 1 проходит фестиваль классических автомобилей OldCarLand. Ранее мы рассказывали, какие интересные и необычные украинские автомобили Показаны публике. Теперь п.рийшла очередь поговорить о представителях американского автопрома. Dodge Dart Pioneer 1960 На фестивале представлены Dodge Dart первого поколения, первого года выпуска — 1960-го. Полноразмерный седан предлагался в трех комплектациях: базовая Seneca, средняя Pioneer и топовая Phoenix. На OldCarLand экспонируется Dart в исполнении Pioneer. Базовая версия оснащалась 6-цилиндровым бензиновым мотором объемом 3,7 литра, опционально предлагались V8 объемом до 6,3 литра. На ярко-красном седане, который демонстрируется на фестивале, установлена базовая «шестерка». Вместе с ней работает трехступенчатая «механика» с кулисой на рулевой колонке. Dart сразу завоевал большую популярность, правда, ценой внутренней конкуренции с аналогичной продукцией Plymouth. Интересно, что в рекламе 1960 Dart сравнивался с автомобилями "C" (Chevrolet), "F" (Ford) и "P" (Plymouth). В 1960 году на канадском заводе компании было произведено более 150 000 такиз седанов. Представлен на фестивале экземпляр уже более 10 лет находится в Украине. Последние пять лет его владелец, житель Киева, восстанавливал полноразмерный седан, пытаясь по максимуму использовать новые оригинальные комплектующие, которые он искал в США. Dodge Dart Dodge Dart 1960 выпуска. Невероятно красивый и изысканный автомобиль на Old Car Land Posted by Old Car Land on Friday, September 17, 2021 Dodge Dart Pioneer на осеннем фестивале OldCarLand (Видео: facebook.com/OldCarLand) Continental Mark V 1960 Чтобы отделить новое поколение флагманского седана Ford, его выделили в отдельный суббренд — Continental. Третье поколение производилась с 1958 по 1960 год. На фестивале представлен седан 1960 модельного года с обозначением Mark V. с целью роста продаж этот Continental стал дешевле на целых 40% по сравнению с предшественником. Ценник на машину стартовал с отметки в 6000 долларов. Главными конкурентами "Континенталь" были Cadillac Eldorado и Imperial LeBaron. Эта генерация Continental стала самым длинным седаном, построенным корпорацией Ford Motor Company. Автомобиль оснащен 7,0-литровым 8-цилиндровым двигателем мощностью 315 сил. Единственной трансмиссией была 3-ступенчатая автоматическая коробка передач Turbo-Drive. Отличить машину 1960 можно не только с обновленным дизайном, но и по измененной конструкцией подвески. Так, пружины в задней подвеске были заменены на однолистовые рессоры, также в списке базового оснащения появился круиз-контроль. Экспонированные на фестивале Continental Mark V сохранился в оригинальной краске и за свою 61-летнюю историю ни разу не подвергался реставрационным работам. Машина находится в частной коллекции и на фестивале представлена впервые. Buick Riviera 1970 года Buick Riviera второго поколения появилась в 1966 году. Представленный на OldCarLand экземпляр — в 1970 году. Заднеприводное культовое купе, представленное на фестивале, оснащенное 7,5-литровым V8 мощностью 370 л.с. и максимальным крутящим моментом в 680 Нм. Этот мотор был мощным во всей модельной линейке Buick в 1960-е годы. Примечательно, что 50 лет назад в списке опционального оборудования этого купе были не только подголовники, задние ремни безопасности и радиоприемник, но и кондиционер, усилитель руля, круиз-контроль, электропривод сидений. Автомобиль впервые в своем классе в качестве опции оснастили дисковыми тормозами с четырехпоршневыми суппортами Bendix, «в базе» же на всех колесах были установлены барабанные тормоза. В 1970 году было выпущено около 37 000 купе, всего же второе поколение Riviera за неполных пять лет разошлось по миру тиражом в 227 669 экземпляров. Стартовал Осенний OLD CAR LAND 2021 Наконец этот день настал;) В Музее авиации (Медовая, 1) стартовал осенний OLD CAR LAND 2021. Приходите. ждем Posted by Old Car Land on Friday, September 17, 2021 Классические автомобили из США на осеннем фестивале OldCarLand 2021 Киеве и другие интересные машины выставки (Видео: facebook.com/OldCarLand)