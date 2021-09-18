Лилия Ребрик — счастливая мама двух девочек Дианы и Полины. Старшая дочь уже успела оценить мамину профессию, ведь она снимается в сериалах, подрабатывает моделью и танцует в школе папы Андрея Дикого. 9-летняя красавица — гордость и радость родителей. А младшая, Полина, растет не менее артистической, чем мама и сестренка! Так, в жизни малышей произошло знаменательное событие — она впервые пошла в детский сад! Лилия рассказала в Instagram об адаптации младшей дочери Полины в новом коллективе. Оказалось, что она уже неделю посещает дошкольное учреждение и неплохо справляется с этой задачей! Родители выбрали для ребенка не частный, а обычный государственный детский сад недалеко от дома — тот самый, куда ходила ее старшая сестренка Диана. Если первая дочь Лилии впервые попала в дошкольное учреждение в два года, то с Полей ее родители затянули — виной тому пандемия коронавруса и ряд локдаунив. Ведущая с мужем считала, что, имея опыт со старшей девочкой, они стали крепкими орешками, но это оказалось не так — все было как в первый раз.

Лилия переживала из-за адаптацию младшей дочери в детском саду (фото: instagram.com/liliia.rebrik) "Волновались не без основания. Полина у нас, можно сказать, ребенок карантина, поэтому всю свою сознательную жизнь она жила в ковидних реалиях: то карантины, то локдауны. Такая Дикая", — с юмором отметила Лилия. Из-за эпидемии COVID-19 в садах действует правило: родители в группе не сходят, а отдают детей воспитателям на улице, а те уже заводят маленьких непосед в помещение. Поэтому сначала Полину приводили играть с детьми на площадке — два дня девочка привыкла к нововведениям. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лилия Ребрик (@ liliia.rebrik) "Детям трудно привыкнуть, что игрушки общие, а не только твои, детям свойственно отстаивать свои правила и свое пространство. И Поля не исключение. Но объяснили, поняла, гнев-торг-приемки, как говорят умные люди. И уже на 3 день наша поля без слез пошла за ручку с воспитательницей внутрь, в группу. что для меня было и бальзамом на душу, и шоком одновременно. Потому что помню, как плакала первые дни Диана, как разрывалось тогда сердце! " — вспомнила свой опыт ведущая. Лилия искренне рада, что адаптация у Полины прошла по ускоренной программе и без стеснения. Девочка приходит домой из садика и с восторгом рассказывает обо всех событиях насыщенного дня. Телезвезда надеется, что так будет и дальше, ведь детки такие непредсказуемые. К слову недавно Лилия Ребрик поделилась своими опасениями, связанным с новым возможным локдауном в Киеве и Украине.