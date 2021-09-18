В Соединенных Штатах суд вынес приговор по делу 78-летнего миллионера и магната в сфере недвижимости Роберта Дарста. Его признали виновным в убийстве 21-летней давности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. Миллиардера признали виновным в убийстве первой степени, которое было совершено в 2000 году. Погибшей оказалась его подруга Сюзан Берман. Присяжные суда Лос-Анджелеса три дня проводили обсуждения для принятия решения по этому делу. Сам Дарст на суде отсутствовал, поскольку находится на самоизоляции через COVID. Во время допроса Дарст путался в показаниях. В конце он заявил, что трудно поверить в то, что он не убивал женщину после того, как он отправил записку, где указывалось местонахождение тела убитой женщины. В 2015 году во время съемок документального сериала под названием "проклятие: жизни и смерти Роберта Дарста" он случайно признался в совершении нескольких убийств, включая Сюзан Берман. "Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех", — сказал Дарст, когда пошел в ванную комнату, забыв перед этим снять с себя микрофон. В марте 2015 года Дарста арестовали. Магнат также подозревается в причастности к загадочному исчезновению своей первой жены Кэтлин Дарст в 1982 году, а также в убийстве соседа. Долгое время Дарст рассказывал, что не знает, кто убил Сюзан Берман, а также не знает, куда делась его жена.