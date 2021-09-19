Боевик в Донбассе обстреляли позиции украинских военных 4 раза за сегодня, 19 сентября. При этом оккупанты применяли гранатометы и запрещены минскими договоренностями минометы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС. Вблизи Майорская российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Луганского враг открыл прицельный огонь по позициям наших бойцов из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Новозвановка противник дважды совершил обстрелы позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и минометов 82-го калибра, которые запрещены минскими договоренностями. Вследствие обстрелов за сегодня потерь в рядах украинских воинов нет. "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", — уточнили в ООС. Напомним, что Украина следит за учениями России и Беларуси. В СНБО есть опасения. Ранее сообщалось, что боевики обстреляли село в Луганской области. В результате пострадали мирные жители.