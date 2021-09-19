Центр Киева перекрыли из-за проведения массовых мероприятий. В КГГА рассказали, где ограничили движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА. График ограничения движения: ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 13:30; Боричев спуск — с 07:00 до 13:30; ул. Игоревская — с 07:00 до 13:30; ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) — с 07:00 до 13:30; Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) — с 07:00 до 13:30; ул. Трухановская — с 07:00 до 12:00; Организатор мероприятия Run Ukraine просит с пониманием отнестись к временным ограничениям и неудобствам и заблаговременно планировать свое передвижение по городу по альтернативным маршрутам, учитывая график перекрытия.