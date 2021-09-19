Временные татуировки в последние годы стали особенно популярными, особенно у детей. Но такие картинки сильно вредят коже и могут быть опасными. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в Journal of Clinical Medicine. Как отмечают ученые, временные татуировки могут повредить защитный барьер кожи и нарушить естественное увлажнение покрова. К такому выводу исследовали пришли, проанализировав дерматологические эффекты постоянных татуировок, которые были сделаны иглами с помощью проникновения через кожу и временных татуировок. "Результаты показали, что кожа, на которую нанесены временные татуировки, имеет ниже температуру, хуже увлажнения рогового слоя (эпидермиса) и общую антиоксидантную способность по сравнению с не татуированными участками кожи", — рассказал доктор Хосе Пабло Серрано. При нанесении временных татуировок наблюдалась трансэпидермальных потеря воды, что свидетельствует об определенной степени повреждения эпидермального защитного барьера кожи. Нанесение временных татуировок особенно опасно для людей с различными повреждениями кожи, такими как псориаз или атопический дерматит. Не стоит использовать такие татуировки и тем, у кого ранее наблюдались аллергические реакции на коже. Кроме того, медики считают, что такие татуировки использовать нужно с большой осторожностью всем здоровым людям и стоит проконсультироваться с врачом о возможных дерматологических последствий. Также так следует поступить и тем, кто задумывается о постоянных татуировки, которые наносятся иглой. Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский предупредил об опасной для ребенка вещество в доме. А также рассказывали о том, что в украинских магазинах обнаружили 70 000 опасных товаров.