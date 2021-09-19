Подразделение GM Defense заключило с Государственным департаментом США контракт на поставку 10 специальных тяжелых внедорожников Chevrolet Suburban. Сумма контракта составляет 36,4 миллиона доллавров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт GM Defense. Компания GM Defense, которая является специальным подразделением концерна General Motors по созданию специальных автомобилей, объявила о заключении контракта с Государственным департаментом США. Соглашение предусматривает поставку 10 спецмашин на базе полноразмерных внедорожников Chevrolet Suburban. Автомобили предназначены для обслуживания дипломатических миссий и потребностей различных министерств, они поступят в распоряжение DSS — федерального правоохранительного и охранного подразделения Госдепартамента. В этом контракте сильнее поражает цена. Его общая стоимость составляет 36,4 миллиона долларов, другими словами, каждая машина обойдется Государственному департаменту США (читай, американским налогоплательщикам) в 3,64 миллиона долларов! Здесь нужно оговориться, что это сумма с учетом разработки автомобилей под требования Госдепа. Спецавтомобили построят с использованием архитектуры коммерческих моделей General Motors, предназначенной для полноразмерных пикапов и больших внедорожников, от обычного Suburban новый внедорожник получит кузов и интерьер, а также силовую установку и тормоза. Оригинальными будут рамное шасси и специальная подвеска, чтобы выдержать увеличенную вес бронирования. Ведь, пусть в GM Defense об этом и не говорят, такой специальный внедорожник обязан быть бронированным. Но даже с учетом этого сумма в 3600000 долларов за машину кажется немалой. Впрочем, Госдеп никогда не скупится, когда речь идет о создании специальных автомобилей для собственных нужд. Поставка машин пройдет в два этапа. Первая партия будет передана заказчику весной следующего года, а к маю 2023 в распоряжение Госдепа поступят все 10 спецавтомобилей. Посде этого, как заявляют в GM Defense, ожидается контракт на строительство целого парка таких Chevrolet Suburban: по 200 машин в год в течение девяти лет. Как уже иронизируют американские СМИ, налогоплательщики США надеются, что их цена составит "значительно ниже 3 миллионов доллавров за штуку". Подразделение GM Defense основан в 2017 году. В прошлом году армия США заключила с компанией свой первый крупный контракт на сумму 214,3 миллиона долларов на создание машины Infantry Squad Vehicle (ISV). Напомним, британцы показали экстремальный гибридный вездеход с кузовом из ткани и запасом хода 7000 км. Внедорожник Fering Pioneer имеет гибридную дизель-электрическую установку, а кузов обшит специальной стойкой тканью.