Илона Гвоздева пожаловалась на украинские больницы и врача. Украинская танцовщица рассказала, что ей пришлось столкнуться с ужасами медицины на себе и своему ребенку. Об этом Гвоздева рассказала на своей странице в Instagram. "Есть деньги — живи. Нет денег — умри. Примерно такое ужасное положение сейчас в нашей стране. Вчера я почувствовала на себе и своему ребенку всю нашу систему оказания первой неотложной помощи и почувствовала себя первый раз в жизни беспомощной в нашей стране!" — написала танцовщица. Она отметила, что жутко осознавать, что всем наплевать, а здоровье детей находится только в руках родителей и воли Божией.

Илона Гвоздева рассказала об ужасах украинской медицины "Уровень медицинского образования низкий и наши специалисты в области медицины разъяренные и недовольны своей жизнью, но при этом все равно продолжают работать и с важным видом делают свое" нелюбимую "," недостойную оплаты "работу", — добавила Гвоздева. По словам артистки, специалисты сейчас умеют только бумажки перекладывать, а не оказывать квалифицированную помощь. Медсестры не умеют ставить катетеры, а врачи кричат на родителей: "мама, куда вы смотрели, что ребенка довели до такого состояния". "Страшно, что, если у тебя нет денег, связей и статуса — ты практически не человек и ты не заслуживаешь достойного отношения, внимания и оказания помощи", — отметила Гвоздева. Более подробно танцовщица рассказывать о проблеме не стала, но известно, что проблемы со здоровьем у ее младшего ребенка — сына Доминика.

Илона Гвоздева с мужем и детьми (Фото: .instagram.com / ilonagvozdeva) Напомним, ранее мы писали о том, что Гвоздева призналась, почему не общается с Остапчуком.