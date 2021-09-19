Началась осень, и вскоре настоящие холода дадут о себе знать. А значит, все чаще и дольше мы будем находиться дома. Конечно, в этот период хочется чувствовать себя уютно в месте, где проводишь большую часть свободного времени (а, может, и рабочего, учитывая современные реалии). Поэтому не лишним будеподуматы о том, как сделать свой дом еще более комфортным для всей семьи. Актриса шоу "Мамахохотала" канала НЛО TV Ирина Хоменко уделяет созданию уюта много внимания. Специально для Lite она рассказала, что помогает ей поддерживать особую атмосферу дома, и какое место в квартире стало для нее настоящим источником силы и вдохновения. Для меня уютный дом — это место, где ты отдыхаешь душой, куда спешишь после насыщенного рабочего дня, где тебе удобно и комфортно. Знаете, принято считать, что предохраняет семейный уют всегда женщина. Якобы она формирует энергетику в доме. Но, мне кажется, что аура дома зависит от эмоционального состояния всех без исключения людей, которые в ней живут. Поскольку, если они раздражены, раздражены, и отношения между ними не очень, то каким бы комфортным ни был дом, он не станет тем самым местом силы. Поэтому в формировании особой атмосферы должны принимать участие абсолютно все — не только жена или муж, но даже дети. Каждый привносит что-то свое, и у всех свои зоны комфорта и ответственности.

Атмосфера дома зависит от всех членов семьи (фото: НЛО TV) Основные составляющие домашнего уюта Сезонные ароматы. Когда переступаешь поригквартиры, первое, что чувствуешь, — аромат. Для меня очень важно, чтобы дома пахло вкусно. Если мы говорим о ризнипоры года, то летом для меня аромат наш дом — это запах зелени и свежести: огурцов, базилика, каких пряных трав. Я такое очень люблю. Осенью — это однозначно запах шарлотки, куда я добавляю немного корицы и ванили. А зимой, конечно, запах глинтвейна. Мы очень часто его готовим, и квартира будто пропитывается этим запахом. Порядок и чистота. Я люблю, чтобы был порядок в квартире. С двумя маленькими детьми — это почти невозможно, но я наслаждаюсь, когда дома убрано, и все лежит на своих местах. Поэтому я всегда говорю своим: "Когда вы взяли какую-то вещь и воспользовались, положите ее на место". Согласна, это сложно, но так надо делать. Потому что это запорукачистоты в квартире. Мне важно, чтобы дома был свежий воздух, нигде не было пыли и грязи. У нас дома кошка, и, честно говоря, ее шерсть почти везде. Поэтому мы каждый день убираем, поскольку еще и Авророчка маленькая (дочь Ирины — ред.), И она ползает, поэтому порядок и чистота — это основа. Свободное пространство. Мне кажется, комфортное жилье — это незагроможденных дома. Вот я люблю пространство, и меня раздражает, когда комната перегружена вещами настолько, что негде повернуться. Мне нравится ощущение свободы, открытости. Знаете, как говорят, очистил помещение — и легче дышать стало. И я с этим полностью согласен. Пастельные тона в интерьере. Думаю, у каждого стиля есть своя изюминка, и все можно обустроить и обыграть так, чтобы оно выглядело гармонично. Но лично я больше пастельные тона в интерьере, причем по более прохладные. Потому что, на мой взгляд, достаточно теплоты в квартирувже добавляет наше освещение. Я вообще прошу, чтобы у нас дома оно было теплым, чтобы вечером уже формировало определенное настроение, располагало к спокойствию и будущего сна.

А по обоев, я за холодные оттенки. Потому что в солнечный день в помещение попадает желтое лучей. И если еще и обои в подобных тонах, вы вообще будете в каком-то "желто-оранжевом сне". Для меня это ужас! Я не могу в такой комнате находиться. Мне нужно, чтобы все было сдержано. Хотя, признаюсь, не так давно я обожала вензеля в интерьере, венецианский стиль, и мне нравилось, чтобы все было изысканное, роскошное. Но вкусы меняются вместе с нами.

Поэтому теперь я за простоту. Лучше разбавлять дизайн деталями: различными аксессуарами, картинами, семейными фото. А все остальное пусть будет сдержанным, но стильным. Потому что, когда лишних элементов много, интерьер становится наляписто, все выглядит накопленным, и пространство будто давит на тебя. А когда все простое, удобное и с какими крутыми деталями, — это и есть я для меня настоящим показателем уюта. Место, которое наполняет силой Моя отдушина — это растения. И в квартире у меня есть отдельный уголок, который просто утопает в зелени. Он находится в эркере, среди окон, и там растут орхидеи, которые я очень люблю, каллы, Рождественник, разные деревья, гибискусы. Вообще, когда отдыхаю где-то за границей и вижу какую-то интересную растение, я не стесняюсь, отщепляет листочек или побег, и потом у себя высаживаю. Например, у меня есть три финиковые пальмочки, лимонное дерево, настоящее алоэ из Шри-Ланки. То есть я сделала себе в квартире своеобразную оазис — зеленый уголок, куда могу зайти и просто наслаждаться. А зимой — это особенно кайфово: когда на улице холодно, снег, а у меня дома такие зеленые джунгли. И ощущение, будто я снова где-то в лете, в каком комфортном и очень приятном месте …

Уютный уголок Ирины (все фото в материале: НЛО TV) Почему-то именно среди растений я нахожу свой покой. Кстати, и кошка наша — Тофита — любит там лежать, и время от времени, конечно, сбрасывать с подоконника мои роскошные орхидеи. Но как бы там ни было, это место дарит мне особое умиротворение. Здесь я вижу, как день за днем, миллиметр за миллиметром растут все растения, как появляются на свет цветочки и побеги. И это дает мне осознание, что все в жизни приходит постепенно. Если ты о чем-то мечтаешь, то не может сразу бац — и из семени вырасти дерево. Потому что сначала надо за ним ухаживать, поливать его, заботиться. И это мотивирует меня к постоянной работе над собой, ведь все нельзя получить сразу. А еще, когда у меня будет время, хочу сделать себе музыкальный уголок в квартире. Я очень люблю музыку, и мечтаю купить себе пианино, чтобы играть и петь за ним. Это была бы еще одна моя отдушина. Ранее жена Виктора Павлика показала фото их ребенка с особого для семьи поводу.