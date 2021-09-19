На испанском острове Ла Пальма произошло извержение вулкана Кумбре Вьеха. Проводится эвакуация людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo. Повышенная сейсмическая активность в этом районе наблюдалась всю неделю, поэтому местные власти объявили о закрытии лесных троп на острове. За последние семь дней было зафиксировано более 21 000 подземных толчков. Сегодня было зафиксировано 327 землетрясения с максимальной магнитудой 4,2 балла.

# & Uacute; LTIMAHORAHist & oacute; rica erupci & oacute; n volc & aacute; nica en La Palma # Volc & aacute; nLaPalma pic.twitter.com/IDYyfaBXka — Rafael Garc & iacute; a L & oacute; pez (@RafaelGarciaLAF) September 19, 2021 Кроме того, пришлось начать эвакуацию людей с ограниченной подвижностью из района извержения. Спасатели ранее предупреждали жителей о возможном извержения вулкана. Они уточнили, что пепел может выпасть в населенных пунктах Усть-Камчатского, Бистринського, Мильковского, Карагинский, а также Тигильский район. Напомним, что в Китае произошло сильное землетрясение. В результате пострадали люди. Ранее сообщалось, что в Испании произошел лесной пожар. Он уничтожил тысячи гектаров.