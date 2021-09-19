На Волыни произошел интересный случай. В селе Грушевка исчезла женщина. Полиция обнаружила тело похожего женщины, родственники подтвердили, что это она. А через 4 месяца после похорон женщина вернулась домой. Об этом говорится в сюжете "Сегодня". После исчезновения женщину искал ее сын. Через некоторое время сотрудники полиции сообщили, что нашли убитую женщину и нужно приехать на опознание. Родственники сказали, что это она, ведь женщина была похожего роста и на ней был похож одежду. Они забрали тело из морга и устроили похороны. Через четыре месяца им позвонили из местной психиатрической больницы и сообщили, что у них лечится Валентина Рыжко. До них привезла скорая помощь. У женщины был психическое расстройство, и она не могла рассказать медикам ничего о себе. Сейчас Валентина чувствует себя хорошо и живет с матерью. Но у нее нет документов, поскольку официально она числится мертвым. В прокуратуре рассказали, что ДНК-экспертиза необязательна, если тело опознали родные. Теперь дело о смерти женщины, которую похоронили вместо Валентины, восстановили. Кого похоронили? Полиция занимается этим вопросом и пока тело женщины не идентифицировали. Родные сняли табличку с именем Валентины на ее могиле. Теперь там повесили другая- "Неизвестная особа женского пола". Напомним, Андрей Данилко потерял маму и не стал афишировать горе. Мы также писали о том, что в Житомире девочка-подросток погибла, защищая мать от преступника.