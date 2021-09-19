Предварительные заказы на электрический кроссовер Cadillaq Lyriq открылись 18 сентября. Менее чем за 20 минут больше машины в исполнении Debut Edition были зарезервированы покупателями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Cadillac. С 18 сентрября компания Cadillac открыла предзаказ на свою интересную новинку — электрические кроссовер Lyriq. Это первый серийный электромобиль марки. Люксовый электрический внедорожник длиной 5 метров на старте продаж покупателям предложили в единой много оснащенной компдектации Debut Edition. Через 19 минут после начала приема предварительных заказов на официальном сайте Cadillaq появилось сообщение, что все доступны для бронирования машины зарезервированы! Сумма депозита для бронирования составила всего 100 долларов, а сам он может быть повернутым в случае отмены заказа. Поэтому неудивительно, что вся "поздравительная" партия Debut Edition была разобрана так быстро. Больше Cadillac Lyriq Debut Edition забронированы — сообщение с официального сайта Cadillac (Фото: скриншот) Компания не разглашает количество кроссоверов, которые были доступны для заказа, но обычно в таких случаях "приветственная" версия имеет тираж от 1,5 до 5000 машин. Cadillaq Lyriq был представлен в апреле 2021 года. Силовая установка состоит из одного электромотора, установленного на задней оси, который развивает 340 л.с. и 440 Нм. Позже обещанная полноприводная весрия с двумя электромоторами. Электромобиль комлектуеться батареей емкостью 100 кВт * ч, что обеспечивает до 480 км на одной зарядке. Бортовой зарядное устройство имеет мощность 19,2 кВт. Поддерживается зарядка постоянным током от терминалов мощностью до 190 кВт. На Cadillaq Lyriq в исполнении Debut Edition стартует с 58 795 долларов. Как и подобает при запуске новой модели, данная версия имеет наиболее богатое оснащение. Так, в комплектацию Debut Edition входят стеклянная крыша, медиасистемы с 33-дюймовым экраном, аудиосистема с 19 динамиками, система автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль и многое другое. Напомним, Rivian начала серийное производство электрического пикапа R1T. Тем самым компания опередила Tesla и Ford с пикапами Cybertruck и F-150 Lightnight.