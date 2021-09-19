Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют первый юбилей младшего сыночка Даниила, которому исполнился один месяц — малыш появился на свет 19 августа. На своих страницах в Instagram Катя и Юра поделились трогательными фото с малышом и посвятили ему душевные слова. Так, телеведущая поделилась нежным снимком, на котором они с мужем позируют в белых футболках, при этом она держит сыночка на руках. "Нашему Даниилу сегодня месяц. Первый маленький день рождения. Месяц, который мы учились быть родителями сразу двух маленьких детей. Юра, спасибо, что мы во всем команда", — написала Осадчая.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили первый месяц младшего сыночка Даниила (фото: instagram.com/kosadcha) Горбунов же обнародовал целую серию фото с младшим сыном, на одном кадре есть и старший Иван. "У нас сегодня юбилей! Нашему младшему один месяц! Расти сынок здоровым и счастливым! Приветствую тебя, моя Катерина", — обратился к малышу шоумен.

Юрий Горбунов растрогал милыми кадрами с месячным сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) Поклонники засыпали звездных родителей поздравлениями и теплыми пожеланиями в комментариях. Поздравляю! У вас прекрасная семья Приветствую вашу семью с первым месяцем Даниила. Пусть растет здоровым и счастливым! Высшее проявление любви — это маленький ангелочек в ваших нежных и надежных руках !!! Поздравляю вас с первым месяцем со дня рождения !!! Здоровье я Данилко и чтобы радовал вас долгие, долгие годы. Всегда любуюсь вами такой прекрасной и любящей парой Какое трогательное фото !!! Примите поздравления! Хорошая у вас семья. Молодцы Очень красивая пара !!! Детки на папу похожи Как мило Боже, такие вы классные Напомним, ранее Катя Осадчая отметила 38-летие и устроила веселый девичник на яхте с Каменских, Астафьевой и Ефросининой.