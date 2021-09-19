В Украине со следующей недели сильно похолодает, в некоторых регионах температура воздуха днем опустится до +6. Резкое похолодание придет 22 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра. В следующую среду сильное похолодание придет во все области Украины. Дожди прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Температура воздуха составит: на западе днем 6 + 13, а ночью 3 + 5, на севере днем 6 + 9, а ночью 3 + 5, в центре днем 7 + 9, а ночью 3 + 5, на востоке днем +8 13, а ночью 3 + 8, на юге днем 9 + 15, а ночью 4 + 9. Такая погода будет держаться и 23 сентября. Напомним, синоптики спрогнозировали, какая будет погода в воскресенье. Отметим, в Украине значительно ухудшилась погода. В результате непогоды остались без света 32 населенных пункта.