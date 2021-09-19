Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что скандал с подводными лодками повлияет на новую стратегическую концепцию НАТО. Но эта ситуация не повлечет выхода из НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro. Скандал с отказом Австралии от контракта с Францией по строительству подводных лодок в пользу США и Великобритании будет иметь значительное влияние на определение новой стратегической концепции НАТО, считает он. "Подобное недопустимо, оно свидетельствует о кризисе", — заявил он. По словам Ле Дриана, Париж узнал о сделке США и Австралии за час до официального объявления о ней. Напомним, глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях с США. Ранее сообщалось, что Франция отзывает послов из США и Австралии для консультаций после скандала.