По дальнейшее участие в грандиозном проекте Танцы со звездами 2021 сегодня, 19 сентября, будут бороться тринадцать пар, одной из которых не удастся. Кто главный претендент на вылет — читайте ниже в нашем материале. Рейтинг звезд-участников шоу "на вылет" появился на одном из букмекерских сайтов. По их прогнозу, меньше шансов продолжить участие в дальнейших выпусках у Олега Михайлюты, Фагота из ТНМК. Второй претендент на вылет — каратист Станислав Горуна, а третье место делят между собой KAZKA Александра Зарецкая и стриптизер Алексей Суровцев. Коэффициенты ставок на выбывание участников шоу Танцы со звездами 2021 выглядят так: Фагот 4.00 Станислав Горуна 5.00 Александра Зарецкая 6.00 Алексей Суровцев 6.00 Константин Войтенко 7.00 Александра Машлятина 8.00 Lida Lee 10.00 Джамала 10.00 Артур Логай 12.00 MELOVIN 15.00 Ольга Харлан 15.00 Евгения Власова 15.00 Дмитрий Каднай 20.00Хто покинул шоу после второго эфира Юморист Иван Люленов, что танцевал в паре с Яной Цыбульской, вылетел после второго эфира неделю назад. Хотя пара и не получила крайне низкие оценки от судей, им пришлось покинуть шоу первыми. А участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова получила травму во время репетиции — актриса порвала связи. Теперь ей понадобится долгая реабилитация и она покинула шоу. Вместо нее на паркете танцует еще одна звезда "Квартала" — Александра Машлятина. На паркет 19 сентября выйдут такие звездные участники Актер Артур Логай и Анна Карелина Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли Певица Lida Lee и Алексей Базэла Евгения Власова и Максим Леонов Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар Джамала и Антон Нестеренко Солистка группы KAZKA Александра Зарецкая и Юрий Мешков каратист Станислав Горуна и Даниэла Преап Актер Константин Войтенко и Роксолана Маланчук юмористка Александра Машлятина и Денис Самсон Фагот и Екатерина Тришина MELOVIN и Елизавета Русина Стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосова Интересно, что в новом сезоне кардинально обновили танцовщиков, которые становятся в пару со звездами. Только четверо осталось "старичков" — Дмитрий Дикусар, Макс Леонов, Екатерина Тришина и Яна Цибульская (последняя уже выбыла после второго эфира). Ранее мы писали, что участник-стриптизер "Танцев со звездами" откровенно высказался о своем провальное выступление. Хотя красавчик и обещал стараться во втором эфире, он также получил минимум от судей — всего 8 баллов.