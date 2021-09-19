В Киеве начался Марш равенства-2021. Он стартовал — под лозунгами "Будь собой — мы с тобой", "Свобода — это наша красота". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина. В этом году тема — "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности". Среди требований — законодательство о преступлениях на почве нетерпимости. LIVE: ЛГБТ-марш в центре Киева LIVE: ЛГБТ-марш в центре Киева Posted by УНН — Украинские Национальные Новости on Sunday, September 19, 2021 В то же время в центре столицы, рядом с местом, где стартует марш, уже собрались его противники. В этом году КиевПрайд станет первым с 2019 — в прошлом он не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Фото: в Киеве проходит Марш равенства-2021 (Виталий Носач, РБК-Украина)