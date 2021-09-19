Примерно 150 000 жителей временно оккупированных территорий Донбасса с российскими паспортами, проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму Российской Федерации. Об этом заявил председатель комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. По его словам, 150000 — это приблизительное количество жителей ОРДЛО, принявших участие в российских выборах. Эту цифру назвали в ЦИК по состоянию на 15.45. "Понятно, что какие-то цифры можно называть только примерно за того, что какая-то часть людей, живущих в" ДНР "и" ЛНР "и получили паспорта (Российской Федерации — ред.), Ранее уже имела регистрацию на территории РФ и участвовала в выборах, имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки, но и за местных кандидатов. но вот по той информации, которую предоставляет ЦИК, по состоянию на 15:45 проголосовало более 150 000 человек. Повторюсь, эта цифра очень приблизительная, показывает, как дистанционно голосовал Донбасс ", — заявил Вышинский. Напомним, что Украина вводит санкции за выборы в Госдуму, которые проводятся в ОРДЛО и в Крыму. Об этом рассказали в СНБО. Ранее сообщалось, что жителей ОРДЛО свозили в Россию для участия в выборах. Для этого организовали автобусы и выдачу российских паспортов.