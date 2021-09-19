Климатические изменения во всем мире, и в частности в Украине, могут привести к тому, что уже через несколько десятилетий часть нашей страны может превратиться в пустыню Об этом рассказал директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий в эфире канала Украина 24. Изменения климата — катастрофические Ученый говорит, что изменения климата на нашей планете явление обычное и происходит постоянно. Но так быстро, как сейчас — такого не было никогда. "Это — уже то, что добавляет к природных процессов человек. Вот эту скорость, которую можем обеспечить только мы своей индустриальной деятельностью, этими выбросами парниковых газов", — рассказывает эксперт. Евгений Дикий добавил, что климат и без нас бы менялся, но менялся бы он с такой скоростью, что мы могли бы к этому адаптироваться. "Сейчас мы задали такой темп, который можно сравнить с разогнанной машине. И машина разогнана уже настолько, что если мы прямо сейчас нажмем на тормоза и выключим двигатель, все равно она по инерции еще поедет", — добавил он. Если же прекратить вредные выбросы, со временем климат со временем стабилизируется. Пустыня в Украине — лишь вопрос времени По словам ученого, через 30 лет мы увидим в Украине пустыню. Например, там, где Олешковские пески — маленький фрагмент пустыне в Херсонской области, вырастет настоящая пустыня. "Проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы … И буквально через несколько десятилетий из-за неправильного пахоты и высыхания там образовалась такая пустыня. Сейчас мы стоим перед угрозой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины ", — говорит эксперт. Он уточнил, что все земли, которые традиционно считаются степной зоной на юге, могут стать со временем пустыней. Ранее эколог также рассказала, когда изменения климата в Украине станут необратимыми, и можно ли этому помочь. Также климатолог рассказала, что лето в Украине будет с каждым годом становиться все жарче и жарче.