Фиалка — очень популярное растение среди любителей комнатных цветов. Большое количество сортов, размеров, быстрый рост и яркая розетка из цветов — одна из причин любить растение. Но есть и противопоказания. Об этом пишет Vasha Teplitsa. Фиалка — ворует личное счастье Считается, что фиалка имеет очень мощную женскую энергетику, которая поглощает противоположную ей — мужскую. Из-за этого человек в доме, где подоконник в фиалках, чувствует себя некомфортно и уходит. Для одиноких девушек и женщин — фиалка тоже не лучшая подруга, ведь спутника жизни ей будет найти крайне сложно. В доме мужа фиалка тоже будет лишней — любая женщина, переступила его порог, будет чувствовать себя некомфортно и поспешит скрыться. Растение высасывает энергию Растение называют цветком-вампиром, который высасывает энергию из окружающей ей среды. Люди, в доме которых фиалки, часто чувствуют себя вялыми, подавленными, безынициативными. Считается, что фиалка может даже довести до депрессии. Логика в этом есть. Дело в том, что фиалки днем выделяют кислород, а ночью — углекислый газ. Если комната плохо проветривается, ее жители действительно могут плохо спать, а на утро чувствовать сонливость и страдать от головной боли. Цветок — символ скорби Фиалки ранее высаживали на могилах погибших молодых людей, чтобы цветение растения могло как-то утешить родителей. С тех пор считается, что растение приносит в дом неудачи, болезни и даже смерть. А на языке цветов фиалка означает одиночество, осторожность и грусть. Чтобы избежать негатива от растения, перенесите его в офис, где пышная цветущая розетка будет радовать вас во время рабочих будней. Если все же очень любите фиалки, то хотя бы не держите их в спальне. Ранее мы писали, почему в доме нельзя держать орхидеи. Также сообщалось о комнатных растениях, которые принесут в ваш дом здоровье.