В пятницу, 17 сентября на канале СТБ состоялась долгожданная премьера 2-го сезона романтического реалити "Холостячка" со Златой Огневич. Сердце красавицы певицы пришли покорять мужчины из разных сфер и профессий, а вот остаться в проекте после первого знакомства удалось не всем. Бизнесмен из Хмельницкого Олег Плахотнюк попал в число 16 счастливчиков, которые продолжат участие в шоу. На своей странице в Instagram 41-летний мужчина рассказал о знакомстве со Златой, свой подарок и эмоции, его охватывали. Отметим, что Олег, который также является владельцем собственного фитнес-клуба, а в прошлом — профессиональный игрок в регби, предстал перед Огневич в белоснежном костюме и с роскошным букетом цветов, а также еще одним подарком. Как признался мужчина, перед встречей с "холостячка" он очень волновался и все слова спутались в голове, однако он все смог взять себя в руки. "Хочу поделиться с вами всеми нюансами своего знакомства со Златой Огневич, так как многое не вошло в эфир, а я хотел бы эти моменты еще раз разделить с вами. Итак, вы меня спрашивали — почему я с чемоданом? Все просто — я буквально несколько часов назад прилетел из Доминиканы … из аэропорта сразу на встречу. Отсюда мой загар. Кстати, в солярии был последний раз в 2008, это зло, сам не хожу и вам не советую. Сказать, что было волнение — это значит ничего не сказать … »- поделился Плахотнюк. Претендент на сердце Златы справился с волнением и не ударил в грязь лицом перед девушкой. "С одной стороны было страшно, ведь это самая Злата Огневич, а с другой стороны очень хотелось уже наконец познакомиться. Пока шел от машины к беседке со Златой, был как в тумане .. все слова, которые хотел сказать, перепутались в голове." так, так сильно я еще никогда не переживал "- пронеслось у меня в голове (наивный, подумал я сейчас). я взял себя в руки, с мыслями о том, что Злата хоть и звезда, но с другой стороны обычный человек, симпатичная девушка. Я взял себя в руки и смело шагнул под прицелы камер ", — рассказал бизнесмен. Также он раскрыл свое первое впечатление от встречи с певицей. "Уже даже на расстоянии я увидел, что Злата в роскошной, но очень коротком платье. Выглядела она просто потрясающе. Подойдя, я представился, сделал ей комплимент и сказал что у нас с ней много общего. Она была в легком замешательстве — не часто такое услышишь от мужчины за 5 минут знакомства ", — отметил Олег. Рассказал предприниматель и о своих подарках для "Холостячки". "Кроме роскошного букета цветов, я подарил Злате шляпка от известного украинского дизайнера Руслана Багинского (я думаю, все замечали, как Злата любит такой головной убор), она была в восторге -" именно такой шляпка я и хотела ", сказала она (бинго) . и здесь чувствую, мне стало легче. я очень доволен знакомством, мне показалось что все прошло хорошо, и Злата меня запомнила. Тем более она такая … огонь. я прошел в общий зал … и если бы я сейчас знал , что меня там ждет … ", — заинтриговал участник шоу.

Олег Плахотнюк пришел на знакомство с "Холостячки" в белом костюме и с букетом цветов (фото: instagram.com/superolegodessa) Что же, Злата действительно осталась поражена и человек продолжит борьбу за ее сердце. Отметим, что 41-летний Олег Плахотнюк был дважды женат и воспитывает двух дочерей от разных браков. Со своими бывшими женами он поддерживает хорошие отношения.

Олег поборется за сердце Златы Огневич среди других 16 участников (фото: instagram.com/holostyakstb) Напомним, ранее участник "Холостячки 2" рассказал об особом неожиданный подарок для Огневич, который он сделал своими руками.