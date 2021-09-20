Сегодня, 20 сентября, нет важных православных или международных праздников, но в некоторых странах проходят свои значимые и известные мероприятия.

Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА.Праздники 20 сентября

Сегодня стартует Международный фестиваль сыра в Бра (Италия, регион Пьемонт), который проходит раз в два года. Фестиваль издавна славится своими сырными традициями. Он длится четыре дня. Сырный фестиваль проходит на городских улицах, где устанавливают более сотни палаток, в которых производители сыров представляют свою продукцию, и где проходит дегустация различных сортов сыра. Напомним, в самой Италии производят более 500 видов сыра.Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника

А в Сан-Себастьяне стартует Международный кинофестиваль — Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián. Это один из авторитетных кинематографических форумов мира и одим из крупнейших культурных событий Испании. Он считается самым престижным в испаноязычном мире конкурсом и четвертым по значимости в Европе после Канн, Берлина и Венеции.

Отметим, 20 сентября по народному календарю — Луков день. Начиная с этого дня, крестьяне приступали к сбору и торговли луком. Овощ считался лекарством от многих недугов. Его использовали при изготовлении оберегов.Рождество Пресвятой Богородицы: дата и что нельзя делать в этот день

Приметы на 20 сентября

Шишки на деревьях закрылись — к дождю.

Журавли летят высоко — к холодной осени.

Многие шелухи на луке — к суровой зиме.