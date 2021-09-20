Белорусский суд сегодня огласил приговор Украинский Михаилу Ференц за якобы участие в акциях протеста. Украинский гражданину присудили 3 года тюрьмы, не учтя семи месяцев, которые он уже провел в следственном изоляторе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины. Украинец не признает своей вины и планирует подавать апелляцию на решение суда. В то же время белорусский правозащитный центр "Весна" уже признал его политическим заключенным. "Считаем дело Михаила Ференца политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Бездоказательное обвинения и неправовое осуждения гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска", — заявили в МИД. Украинская сторона требует "немедленно освободить" гражданина Украины Ференца. Кроме того, МИД обещает продолжить защищать интересы Украинской всеми доступными средствами. "В очередной раз призываем власти в Беларуси прекратить репрессии против граждан, вернуться на путь демократического развития страны, освободить всех политических заключенных и начать инклюзивный диалог с привлечением всех слоев белорусского общества", — добавили в министерстве.