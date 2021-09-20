98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине это люди, которые не получили вакцину. Такая тенденция наблюдается последние три месяца.

Такое заявление сделал главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.

«По данным Электронной системы здравоохранения в течение последних 3 месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнений от COVID-19 в Украине — невакцинированы. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти — сделайте прививку уже сегодня», — заявил Игорь Кузин.

Он также добавил, что сейчас идет стремительное ухудшение эпидемической ситуации, количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось в 2 раза за неделю: с 3,3 тыс. за понедельник, 13 сентября, до более 6 тыс. за пятницу, 17 сентября.

В зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания) и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей (медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов).

Как сообщалось ранее, 19-летний студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало скончался после вакцинации от COVID-19.

Опыт Израиля доказал, что третья доза вакцины от коронавируса защищает от штамма «Дельта».

В Украине полностью вакцинировались (получили две дозы препарата) 5 137 923 человека.