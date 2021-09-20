Упругая, эластичная, сияющая кожа — многие обивает пороги салонов красоты, но все равно не получает заветного результата. Оказывается, в этом может помочь одно-единственное средство: эффективный и биодоступный коллаген. Морской коллаген, по признанию нутрициолог Вероники Натурамамы в Instagram, работает лучше всевозможных переработанных БАДов, быстрее проникает в кровоток, структура такого коллагена наиболее близка к натуральному человеческого белка.

Пептиды рыбного коллагена имеют особый аминокислотный состав (фото: pexels.com)

Они отличаются высокой концентрацией глицина (уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность), гидроксипролина (улучшает состояние кожи, основной белок коллагена) и пролина.

Простой список: нутрициолог назвала продукты для нормализации менструального цикла Эффекты от применения морского коллагена Омолаживающие свойства. Коллаген предотвращает преждевременное старение кожи, улучшает ее гладкость, упругость и эластичность, а также защищает кожу от образования глубоких морщин. Восстановление костей, зубов, ногтей и суставов. Рыбный коллаген обладает способностью увеличивать минеральную плотность костей, зубов, ногтей и суставов. Его рекомендуют в рацион при переломах, артритах, остеопорозе и кариесе.

Коллаген — основа каркаса, без которого не усваиваются кальций и магний. Заживление ран и протекает кишечника. Коллаген необходим для любых процессов заживления, потому поддерживает производство новой ткани. Благодаря ему все раны будут исчезать намного быстрее. Коллаген содержит глютамин — главная аминокислота слизистой оболочки кишечника.

При этом коллаген в виде порошка может содержать тяжелые металлы и в отличие от бульона, который является средством заживления кишечника, может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе образования акне. Шесть пунктов: врач рассказала, чего нельзя делать, чтобы щитовидка была здорова

Лучше всего — самостоятельно готовить рыбный бульон (фото: pexels.com)

Больше всего рыбного коллагена содержится в тех частях рыбы, которые чаще всего выбрасываются, но используются для бульона — в коже, костях, хвостах. Именно поэтому костный рыбный бульон идеально восполнит дефицит коллагена в организме, а с рыбным бульоном получить его легко! Ранее нутрициолог рассказала, кому можно употреблять глютен.