День осеннего равноденствия в 2021 году наступит в среду, 22 сентября. Точное время — в 22:20. Этот день называется «днем силы» и с давних времен ему приписывают особую энергетику и возможности. В 2021 году день осеннего равноденствия станет особенным днем, поскольку дата состоит из семи цифр «два».Почему день осеннего равноденствия важный день и какие существуют строгие запреты?

Со дня осеннего равноденствия начинается астрономическая осень. Равноденствия — астрономическое явление, центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. По сути, Солнце пересекает осенью экватор с севера на юг, а весной — с юга на север.

После дня осеннего равноденствия Солнце начинает сходить позже, а садиться раньше, а сам день идет на убыль до дня зимнего солнцестояния.Символическое значение дня осеннего равноденствия

В старину этим днем отмечали праздники урожая и окончательно провожали лето. После — начиналась подготовка к зиме. В западной традиции День осеннего равноденствия называется Мабон — символическое освобождение от всего отжившего и ненужного. Еще в этот день почитают всех членов женской половины семьи.

В этот день энергетика на земле будет уравновешенной. Солнце и Луна будут находиться в гармонии друг к другу и благодаря этому эмоциональное состояние людей станет стабильным. Боль прошлого отпустит и ослабнет, а стрессы и апатия пойдут. Благодаря сочетанию сразу семи двоек — 22 сентября считается днем, когда можно заняться запуском нового бизнеса, введением нового в своей жизни, посетить парикмахера, сделать маникюр, обновить свой гардероб.Что символизирует двойка

Добрый характер, миролюбие, великодушие, корректность и тактичность, основанные на интуиции, проницательности и понимании человеческой души. Еще романтизм, артистичность натуры и исключительное чувство прекрасного. В некоторых позициях двойка — сочетание мужской и женской энергетики. Двойка — это ось симметрии, точка равновесия, которая обеспечивает состояние покоя внутреннего мира.Что нужно сделать в день осеннего равноденствия

За день-два до 22 сентября нужно обязательно заняться чисткой своего пространства. Избавление от старого, ненужного и лишнего стоит провести везде — в жилье, на рабочем месте, в своих гаджетах, в мыслях и в окружении. Оставить нужно только то, что вам понадобится в ближайший год.

Все накопленные дела следует завершить к 22 сентября — выполнить обещания, которые вы раньше дали близким людям, завершить ремонт, убрать в доме, избавиться от вредной привычки и поставить новые цели на ближайшее время.Что делать в День осеннего равноденствия нельзя

Нельзя конфликтовать, ссориться, выяснять отношения

Нельзя проявлять агрессию и негатив — в такой день они могут иметь разрушительную энергетику

Нельзя отказывать людям в помощи

Нельзя брать в долг, нельзя занимать кому-то свои деньги, не стоит оформлять кредиты и ипотеку нельзя отказывать в приеме гостей