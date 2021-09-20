Глава оккупационного «избиркома Крыма» объявил результаты голосования на выборах в Госдуму России. Ожидаемо лидирует «Единая Россия».
Об этом сообщает издание «Крым.Реалии».
Сообщается, что во всех трех крымских округах (Симферопольский, Керченский, Евпаторийский) в лидерах — правящая путинская «Единая Россия» — 63,33% голосов. При этом явка составила 49,75%.
В одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России» — Алексей Черняк (49,37% голосов, Симферополь), Константин Бахарев (63,6%, Керчь), Леонид Бабашов (58,17%, Евпатория).
Сайт «Крыминформ» отмечает, что по сравнению с 2016 годом «Единая Россия» ухудшила свои показатели в Крыму — тогда за нее проголосовали в Симферопольском округе 68,6%, Керченском — 74,3%, Евпаторийском — 75%. Явка была ниже.
Центризбирком России обработал 90% итоговых протоколов — ожидаемо побеждает партия «Единая Россия», у которой 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму.
Напомним, выборы в Государственную думу проходили с 17 по 19 сентября. Уже в первый день голосования были зафиксированы такие нарушения — избирательные участки открылись в Крыму, а людей из оккупированных районов Донбасса везли голосовать в Ростовскую область.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина может обвинить Россию в нарушении Минских соглашений из-за участия в выборах в Госдуму РФ жителей оккупированных территорий Донбасса с российскими паспортами.
Накануне Европейский парламент рекомендовал не признавать парламентские выборы в России, если они пройдут с нарушениями. При этом Россию европейские депутаты назвали крупнейшим вызовом для европейской безопасности и призвали поддержать Украину.
МИД Франции сообщил, что страна не признает законность организации, проведения голосования на выборах в Госдуму РФ на территории Крыма, поскольку эти территории незаконно оккупированы Россией.