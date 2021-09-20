«Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину.

Об этом со ссылкой на итоги аукционов бронирования на октябрь пишет Интерфакс.

В сообщении издания говорится, что итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке и цену акций «Газпрома».

«Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам (раньше на аукцион выставлялся только один). На газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» было предложено 9,8 млн куб. м в сутки, и еще 5,2 млн куб. м в сутки — на ГИС «Сохрановка». Все они остались невостребованными. У «Газпрома» на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м — это 109 млн куб. м в сутки. В предыдущие месяцы текущего года «Газпром» регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 млн куб. м в сутки), и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ (предлагалось до 63,7 млн куб. м в сутки)», — утверждает издание.

Напомним, 10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о полном завершении строительства газопровода «Северный поток-2». А Bloomberg сообщал, что «Газпром» планирует начать поставки газа в Германию по первой нитке «Северного потока-2» уже с 1 октября.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину, но этот вопрос зависит от многих факторов. К примеру, объемов будущих закупок стран Европы и конкурентоспособности альтернативных маршрутов.

