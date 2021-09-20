Адаптивный карантин будет действовать в Украине до конца года. Кроме того, 21 сентября соберется Государственная комиссия, которая должна принять решение о переводе Украины в «желтую» зону карантина (решение начнет действовать с 22 сентября).

Такие данным озвучили в Кабмине по результатам селекторного совещания.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций планирует ввести «желтый» уровень эпидемической опасности по всей территории страны с 00 часов 00 минут 22 сентября.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, вместе с усилением карантина начнут действовать и новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых вакцинированы первой дозой не менее 80% персонала.

Отметим, в Министерстве здравоохранения сообщают, что за последнюю неделю количество подтвержденных новых случаев заболевания COVID-19 выросло на 68%, а госпитализаций — на 51%.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, реанимационные кровати заняты на 33%, кровати с кислородом на 29%.

Ранее главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин сообщил, что 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине это люди, которые не получили вакцину. Такая тенденция наблюдается последние три месяца.

Как сообщалось ранее, 19-летний студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало скончался после вакцинации от COVID-19.