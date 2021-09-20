Чемпион по боксу Владимир Кличко считает, что политика — призвание его брата Виталия. Младший брат лидера "УДАРа" отметил, что с уважением относится к его деятельности. Об этом он заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной для LB.ua. "Меня часто путают с ним. Подходят ко мне обращаются ко мне как к мэру. Сначала говорят о улицы, дороги, лифты, оплаты, ЗП. Мне приятно, когда я, например, гуляю по Пейзажной аллее и мне, путая с Виталием, просто говорят "спасибо". Какой еще политику поблагодарят? Я с огромным уважением отношусь к тому, чем занимается брат. Честно скажу, мне его жаль. Очень много жизненной энергии, персонального времени он мог потратить на массу вещей в жизни, а не только быть должным кому-то за выбор. но это призвание. Хотя и трудно, но ему это нравится ", — заявил Владимир Кличко. В то же время Владимир Кличко отметил, что чаще всего общество относится негативно к политикам, независимо от их должности и уровня эффективности. Он добавил, что считает Виталия Кличко скорее менеджером. "Политиков не любят. Неважно, какая у тебя должность. Политика для общества — не совсем та профессия, которая заслуживает симпатии. Скорее наоборот. Все, что он делает, он делает не для себя. Люди привыкли к постоянство. Как минимум 50% будут против любого решения. Не важно, какие изменения. Хорошие или, плохие ли. Я его политиком не считаю, кстати. Почему? Потому что он — менеджер. Каждый день это персональный, человеческий фактор. Нужно следить, смотреть. 24 часа 7 дней в неделю. Это менеджмент, а не политика ", — считает олимпийский чемпион. Владимир Кличко убежден, что спортивная карьера дала брату нужны навыки для работы мэром столицы. "Все сходится к одному принципу — выносливость. Endurance. Приобретенным через спорт, кровь и пот слово. Выносливость. Я сам иногда удивляюсь, наблюдая за активностью брата в очень непростой политической сфере. Без выносливости это было бы просто невозможно", — подытожил Кличко. Как сообщалось, во время Инвестиционного форума Виталий Кличко получил награду "Строим рынки и доверие вместе" от директора ProZorro-продажи Алексея Соболева за проведение открытых и прозрачных аукционов в Киеве. Столица стала первым городом в стране, которое ввело систему ProZorro для проведения закупок.