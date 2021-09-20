19 сентября в городе Чугуев в Харьковской области сгорел спортзал школы №2. Огонь также повредил крышу заведения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.

По данным спасателей, в Чугуевской ООШ №2 сгорели деревянные конструкции крыши и перекрытие над помещением спортзала. Огонь быстро распространялся и задел другие части двухэтажного здания.

Над ликвидацией ЧП работало 12 единиц пожарно-спасательной техники и 50 спасателей с личного состава ГСЧС. Общая площадь пожара составила около 500 кв. м.

Его локализовали в 22:02, а полностью ликвидировали в 06:30 понедельника. Предварительно, причиной могло стать короткое замыкание электропроводки.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

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