Вчера, 19 сентября, в Донецкой области произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 3,3 балла по шкале Рихтера.

Пдробности передает Главный центр специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в Добропольском районе Донецкой области, в 12 километрах на юго-запад от города Доброполье.

Подземные толчки ощущались людьми внутри помещений, особенно на верхних этажах.

К счастью, землетрясение не несло угрозы местному населению.

«Последнее землетрясение из указанного района было зарегистрировано 07 августа 2020 года с магнитудой 2,9», — рассказали в центре спецконтроля.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцев ошарашили прогнозом относительно нового мощного землетрясения, который по прогнозам сейсмологов может произойти в ближайшее время и задеть Закарпатье.

Тем временем, на Канарских островах (Испания) идет массовая эвакуация населения из-за извержения вулкана Cumbre Vieja на острове Пальма.