Гороскоп на октябрь 2021 от известного астролога Павла Глобы расскажет о главных любимцев Фортуны. Представителям этих трех знаков Зодиака особенно сильно будет везти в финансовой, деловой сфере и в любых делах, касающихся материального.

Об этом пишет Kleo.Овен

Павел Глоба назвал Овна одним из главных счастливчиков октября. Астролог советует представителям знака заняться отложенными делами, посвятить свободное время учебе, саморазвития, в будущем принесет финансовый успех. А вот в личных отношениях могут быть расстройства — сохраняйте дипломатичность и не раздувайте конфликты.Телец

Для Тельца в октябре наступят очень удачные времена. Везти им будет не только с финансами, но и в любых начинаниях. Павел Глоба уверен, за что бы вы ни взялись, успех будет с вами. А вот на необдуманный риск идти не стоит, это может привести к нежелательным последствиям и убытков.Весы

Павел Глоба говорит, что в октябре 2021 Весам удастся наладить финансовое положение за счет подработок и выполнения дополнительных задач. Поэтому не теряйте возможность и выгодные предложения. В личной жизни удачи ждать не стоит — вероятные конфликты и расставания.Благоприятные и неблагоприятные дни в октябре 2021

4, 8, 11, 12, 17, 21 и 29 октября — удачные дни для решения сложных вопросов.

2, 5, 6, 9, 14, 20, 23 и 28 октября — избегайте принятия важных решений, особенно это касается вопросов здоровья и больших финансовых операций.

Ранее Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, жизнь которых круто изменится уже в октябре 2021.

