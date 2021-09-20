На Канарских островах (Испания) идет массовая эвакуация населения из-за извержения вулкана Cumbre Vieja на острове Пальма.

СМИ сообщают, что извержению предшествовала повышенная сейсмическая активность. За минувшую неделю в природном парке Кумбре-Вьеха, где располагается вулкан, было зафиксировано более 22 тысячи подземных толчков с максимальной магнитудой в 3,8 балла.

Сейчас лава от вулкана уже подошла к домам и заблокировала дороги на острове.

Авиакомпаниям рекомендовано временно отказаться от полетов на Пальму, Ла Гомеру и Иерро.

https://www.youtube.com/watch?v=D2rdOw5iEM0

https://www.youtube.com/watch?v=cRzl4y-jBeQ

В августе в Италии снова проснулся самый крупный вулкан Европы — Этна. Извержение сопровождалось громким ревом и тремя потоками лавы. Рейсы из аэропорта Катании во вторник утром были отложены.

А в мае 2021 года в Демократической Республике Конго извергался вулкан Ньирагонго.

