Замораживание продуктов — отличный способ их длительного хранения. Но в ряде случаев заморозка только испортит их, просто превратив в мусор. Эксперты рассказали, для каких продуктов такой способ хранения недопустим. Об этом пишет Сnet. майонез Если вы решили заморозить этот соус, будьте готовы к тому, что после размораживания вместо однородной массы вы получите непонятную жидкость с комками, непригодную для употребления. свежие помидоры Свежие помидоры после размораживания превращаются в скользкий грязь, из которого салат уже точно не приготовишь. целые яйца При замораживании яйца расширяются, что может привести к взрыву скорлупы. Если вы хотите заморозить яйца, сварите их, удалите скорлупу и положите в специальный зип-пакет для хранения в морозилке. Некоторые готовые блюда — рис, гречка, паста Рис станет мягким и безвкусным после размораживания. Гречка под воздействием низких температур потеряет все свои полезные свойства, а паста превратиться в один слипшийся кусок. Некрепкие алкогольные напитки — шампанское, вино, пиво Бутылки при замораживании могут лопнуть, так как в них воды больше, чем спирта. жареная пища Замораживание жареных продуктов делает их влажными, а масло пропитает всю пищу, изменив ее вкус. Салатная, шпинат и другая зелень Различные виды салата, шпинат после разморозки станут влажными и тусклыми. Их можно будет добавить разве что в суп. Молоко и молочные продукты Молоко после размораживания становится комковатым, а его вкус меняется. Если вы планируете использовать его для приготовления пищи — после заморозки оно еще пригодится, а вот пить его будет невозможно. Как и молоко, замораживания сметаны и йогурта может сделать их комковатыми и грубыми. сыр Замораживание сыра меняет его текстуру. Некоторые сыры становятся мучнистыми, а другие — тяжелыми и плотными. огурец Некоторые овощи после заморозки имеют прекрасный вкус, но огурцы к их числу не относятся — они становятся вялыми и теряют хруст. Картофель Сырой картофель при замораживании может стать зернистой. Если вы действительно хотите ее заморозить, сначала приготовьте (например, отварите) и храните в специальных контейнерах. Ранее врачи также назвали продукт, который ни в коем случае нельзя доедать на следующий день. Также мы писали, какие из продуктов нельзя повторно разогревать.