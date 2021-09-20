Похоже, личная жизнь британской певицы Адель наладилось. С тех пор как в 2019 году звезда рассталась с мужем, отцом своего ребенка — Саймоном Коннект, ее много раз подозревали в романах. Но все они оказывались фейковый. И вот наконец знаменитость рассказала о счастливых изменения, запостившы совместное фото с новым женихом. О том, что у знаменитой певицы роман с Ричем Полом — знаменитым спортивным агентом, состояние которого оценивается в 46000000 долларов, инсайдеры заговорили еще летом. Но Адель предпочла скрывать этот факт. Теперь же она, похоже, уверена в своих чувствах и готова рассказывать о новой главу своей жизни. На днях певица поделилась совместным снимком с Ричем, который был сделан на светском ивенте. Адель выбрала для мероприятия роскошный образ: черно-белое платье с пышной отделкой и декольте, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Завершили образ большие золотые серьги с жемчугом, а также гладкая укладака и яркий макияж.

Адель со своим новым возлюбленным (фото: instagram.com/adele) Любимый девушки был в классическом костюме. На фото пара позирует в обнимку и мило улыбаясь. Подпись счастлива певица сделала красноречивый, чтобы никто не усомнился в романтическом подтексте ее поста: поставила емодзи в виде сердечка. К слову, человек занимает девятое место в рейтинге топ-10 самых обеспеченных спортивных агентов в мире, по версии журнала Forbes. Напомним, Адель долгое время не могла прийти в себя после расставания с экс-супругом и признавалась, что она одинока.