19-летний студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало скончался после вакцинации от COVID-19.

Об этом говорится на официальном сайте учебного заведения.

По информации заведения, парень 13 сентября вакцинировался от COVID, сразу после этого его состояние ухудшилось:

«К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18.30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20.15 начались судороги. В 20.35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20.45. Врачи реанимировали Вову час».

В предварительной справке о причине смерти указана «сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность». Окончательное заключение о причине смерти будет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы.



Опыт Израиля доказал, что третья доза вакцины от коронавируса защищает от штамма «Дельта».

В Украине полностью вакцинировались (получили две дозы препарата) 5 137 923 человека.

