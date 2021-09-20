Президент Европарламента Давид Сассоли попал в больницу Страсбург. У него диагностировали пневмонию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря главы ЕП Роберта Квилл. После выявления пневмонии главу Европарламента начали сразу же лечить. Однако, связана эта пневмония с COVID-19, представитель главы ЕП не уточнил. "В среду, 15 сентября, Давида Сассоли доставили в Hopital Civil в Страсбурге. После необходимых медицинских осмотров у него обнаружили пневмонию и немедленно начали лечение. Он в хорошем состоянии", — рассказал Квилл.