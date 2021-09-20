Рождество Пресвятой Богородицы православные христиане отмечают 21 сентября. В день этого большого религиозного праздника существует запрет на выполнение тяжелой работы.

Об истории и традициях праздника рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Второе название праздника — «Вторая Пречистая» или «осенины». Именно 21 сентября, по народному календарю наступает осень.

В Священном Писании нет истории о рождении Девы Марии. Информация об этом сохранилась в Церковном Предании, которое является одним из источников христианского вероучения.

Мария родилась в маленьком галилейском городе в семье Иоакима и Анны. Супруги до преклонных лет не мало детей, в те времена было причиной общественного осуждения. Однажды первосвященник в храме не позволил Иоакиму составить жертву, сказав: «Ты не дал потомства Израилю». Расстроенный Иоаким ушел в пустыню молиться, Анна осталась дома и тоже возносила молитвы.

В ответ на их мольбы, им обоим явился ангел и сказал, что молитвы услышаны.

«Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, выше всех. Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя ей будет Мария», — сказал ангел Анне.

Так и произошло. Позже родители, по традиции тех времен, отдали Марию для служения в Иерусалимский храм.

Этот праздник традиционно считается праздником женщин. В древности бездетные женщины готовили обед и приглашали бедных, «чтобы молилась Богородица за их детей».

Еще одной традицией праздника является умывания лицо водой ради сохранения красоты и здоровья. Для этого женщины и девушки рано утром шли к реке или озеру.

Напомним, русская православная церковь приняла решение о прекращении упоминания предстоятеля Константинопольской церкви патриарха Варфоломея во время богослужений. Это связано с автокефалией для Украины.