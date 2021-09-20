21 сентября православные христиане отмечают большой церковный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, или, как его еще называют в народе — Вторая Пречистая. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, в этот день обязательно надо помолиться в церкви за детей, навестить родителей и родственников, а также пообщаться с близкими. Этот день имеет еще одно название — Вторая Пречистая, и именно с него начинается новый церковный год. По народным верованиям, на праздник можно просить у Богородицы о самом сокровенном и она обязательно поможет.

Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника

По преданию, Дева Мария родилась в семье Якима и Анны. Ее родители долгое время не могли иметь детей. Они были уже пожилыми, но не переставали искренне молиться и просить у Бога, чтобы он послал им ребенка. И чудо действительно произошло, у пары родилась дочь. Счастливые и благодарные родители дали обет посвятить своего ребенка Богу, потому отдали Марию в Иерусалимский храм, где она служила до своего совершеннолетия.

Традиции на Рождество Пресвятой Богородицы

В храмах 21 сентября традиционно проводят праздничные богослужения. В этот день они так же полны радости, как на праздники Рождества Христова и Воскресения. Семейным парам, которые мечтают стать родителями, в этот день стоит идти в церковь и молиться Божьей матери. На праздник женщины пытаются обратиться в молитве к Богородице с просьбой мира, счастья в семье и здоровья для детей. Считается, что на Вторую Пречистую женские просьбы наполнены особой силой. Также очень важен этот праздник для тех женщин, которые несмотря на различные обстоятельства не могут иметь детей. В народе верили, что молитвы бездетных матерей на праздник будут услышаны, а их заветные желания о материнстве обязательно сбудутся.

Список запретов на Рождество Пресвятой Богородицы

Нельзя выполнять тяжелую работу, убирать, стирать и делать все по дому. Запрещено ссориться и сердиться на кого-то. Любое рукоделие нужно отложить. Также нельзя резать хлеб и пользоваться ножницами. Ходить к парикмахеру, стричься и красить волосы также под запретом. Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Сметать крошки хлеба с праздничного стола строго запрещено. Ходить босиком по траве также не рекомендуется. Исключением из правил может оказаться только неотложная работа или уход за близкими и животными. Напомним, ранее мы рассказывали, какие религиозные праздники отмечают в сентябре.