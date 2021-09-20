21 сентября православный мир отмечает Рождество Пресвятой Богородицы — это большой церковный праздник, верующие празднуют и поздравляют друг друга.

Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.Поздравления на Рождество Пресвятой Богородицы:

Пресвятая Матерь Божия родилась в этот сентябрьский день. Она дала жизнь Господу, благословил этим все человечество. Мира, добра, света и чистых помыслов желаем каждому христианину!

Поздравляем с Рождеством Пресвятой Богородицы. Пусть чистота и свет этого праздника наполнят Вашу душу благодатью, а вера будет искренней и крепкой. И тогда в вашей жизни непременно будут случаться настоящие чудеса.

С праздником рождения Иисуса Христа приветствуем всех христиан! Пусть сойдет к вам любовь, счастье, добро и радость. Пусть Дева Мария поможет во всех начинаниях, а сердца будут полны чистой веры.

Так долго, так искренне молилась,

Так верила в милость Небес,

К Богу лишь сердцем прижималась

И несла покорно свой крест.

Просила, умоляла, умоляла …

Прошли в ожидании лета,

Только вера в душе не угасала,

Надежда на Бога Праздники.

Услышал те молитвы Всевышний,

Порадовал на склоне лет:

Под сердцем набожным, безгрешным

Понесла Пречистое Дитя.

Смиренно преодолев смятение,

Ждала Святое Младенец.

И это Непорочное Зачатие

В благодарности славит Земля.

Ей вселенная поет Осанну,

В мире надежды — в цвету,

Потому Чистая и Праведная Анна

Родит Марию Святую.



Уже пришла вторая Пречистая

И вплела в свои бусы

Гроздья калиновые, плоды пурпорови

С яблок налитых, из груш сочных,

С арбузов, дынь и слив

С неповторимых земных чудес.

Различных сортов винограда,

По зрелом идет сада,

По щедрой земле, по тропе

Это тебе и мне, — я знаю

И всем сущим на этом свете

Те дары разнообразные,

Эта красота урожая,

Эти поля, — от края до края,

Эта безграничная неба синь …

Вокруг — где зрение не брось!

Поблагодарите, поклонимся!

И покорно помолимся

К Деве Марии, — по дары таковой.

Напомним, в Рождество Пресвятой Богородицы нельзя сквернословить, ссориться с близкими, кричать на детей, злоупотреблять алкоголем, оскорблять родителей и старых , выполнять тяжелую работу, а также устраивать пышные празднества с алкоголем.

В этот день принято молиться Богородице за здоровье детей и матерей. Если в доме еще нет ребенка и с зачатием возникают трудности, обязательно просят Пречистую Деву Марию помочь. В этот день принято радоваться. Все верующие благодарят Деве Марии Иисуса.