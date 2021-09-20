21 сентября православный мир отмечает Рождество Пресвятой Богородицы — это большой церковный праздник, верующие празднуют и поздравляют друг друга.
Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.Поздравления на Рождество Пресвятой Богородицы:
Пресвятая Матерь Божия родилась в этот сентябрьский день. Она дала жизнь Господу, благословил этим все человечество. Мира, добра, света и чистых помыслов желаем каждому христианину!
Поздравляем с Рождеством Пресвятой Богородицы. Пусть чистота и свет этого праздника наполнят Вашу душу благодатью, а вера будет искренней и крепкой. И тогда в вашей жизни непременно будут случаться настоящие чудеса.
С праздником рождения Иисуса Христа приветствуем всех христиан! Пусть сойдет к вам любовь, счастье, добро и радость. Пусть Дева Мария поможет во всех начинаниях, а сердца будут полны чистой веры.
Так долго, так искренне молилась,
Так верила в милость Небес,
К Богу лишь сердцем прижималась
И несла покорно свой крест.
Просила, умоляла, умоляла …
Прошли в ожидании лета,
Только вера в душе не угасала,
Надежда на Бога Праздники.
Услышал те молитвы Всевышний,
Порадовал на склоне лет:
Под сердцем набожным, безгрешным
Понесла Пречистое Дитя.
Смиренно преодолев смятение,
Ждала Святое Младенец.
И это Непорочное Зачатие
В благодарности славит Земля.
Ей вселенная поет Осанну,
В мире надежды — в цвету,
Потому Чистая и Праведная Анна
Родит Марию Святую.
Уже пришла вторая Пречистая
И вплела в свои бусы
Гроздья калиновые, плоды пурпорови
С яблок налитых, из груш сочных,
С арбузов, дынь и слив
С неповторимых земных чудес.
Различных сортов винограда,
По зрелом идет сада,
По щедрой земле, по тропе
Это тебе и мне, — я знаю
И всем сущим на этом свете
Те дары разнообразные,
Эта красота урожая,
Эти поля, — от края до края,
Эта безграничная неба синь …
Вокруг — где зрение не брось!
Поблагодарите, поклонимся!
И покорно помолимся
К Деве Марии, — по дары таковой.
Напомним, в Рождество Пресвятой Богородицы нельзя сквернословить, ссориться с близкими, кричать на детей, злоупотреблять алкоголем, оскорблять родителей и старых , выполнять тяжелую работу, а также устраивать пышные празднества с алкоголем.
В этот день принято молиться Богородице за здоровье детей и матерей. Если в доме еще нет ребенка и с зачатием возникают трудности, обязательно просят Пречистую Деву Марию помочь. В этот день принято радоваться. Все верующие благодарят Деве Марии Иисуса.