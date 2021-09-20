В России в Пермском госуниверситете 18-летний парень открыл стрельбу. Сообщается о трех погибших.

Российские СМИ пишут, что неизвестный парень зашел не территорию университета в броне и шлеме.

На странице вуза во «ВКонтакте» студентов призвали закрыться в кабинетах и оставаться на месте, однако есть кадры, как студенты массово выпрыгивают из окон (там, где позволяет высота).

Есть информация о трех погибших, однако в пресс-службе вуза сообщили только об одном пострадавшем. Также известно, что нападавший стрелял из травматического оружия. Одновременно с этим по данным канала Baza, пострадали 11 человек — сколько погибли, пока не известно

Нападавшего в Перми уже обезвредили, у него было огнестрельное оружие, сообщил источник РБК.

Перед стрельбой стрелок написал письмо. В нем он рассказал, что давно думал о стрельбе и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту этого года собрал нужную сумму. Он пишет о том, что изначально для нападения выбрал свою бывшую школу, но передумал, потому что «у детишек не особо много путей отхода для спасения».

