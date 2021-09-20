Под Киевом после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент. Ему стало плохо через несколько часов и все мероприятия медиков не дали результата — парень умер. Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что смерть студента произошла не из-за вакцинацию. Об этом сообщает Укринформ. Как отметил министр на открытии Форума Всеукраинской недели "Дошкольное образование Украины 30", точная причина смерти 19-летнего Владимира Сало будет установлена после проведения экспертиз. "Такие печальные случаи, которые случаются, все знаем — облетело определенные сети сообщение о мальчике 19 лет, но там причина, она будет обнародована, причина не вакцинации. Есть несколько побочных явлений, но вакцинации сегодня наш с вами залог успешного образовательного процесса", — заявил Сергей Шкарлет. Он призвал работников образования обращаться за разъяснениями по поводу вакцинации и ее последствий к профильным врачам и к центру консультирование Министерства здравоохранения. 19-летний студент из украинского гуманитарного университета Владимир Сало умер после вакцинации от коронавируса 13 сентября. Днем парень сделал прививку, после которого чувствовал себя нормально. Он поужинал в столовой общежития и даже поиграл с ребятами в настольный теннис. Около 8 вечера у него начались судороги, а затем исчез пульс и дыхание. Медработники университета делали ему искусственное дыхание до приезда скорой. Почти целый час медики проводили реанимацию, но спасти Владимира не удалось. По предварительному заключению медиков, парень умер из-за сердечно-легочную недостаточность и отек легких, от коронарной недостаточности. Точная причина смерти будет известна только после всех необходимых экспертиз и исследований. Напомним, ранее мы также сообщали о том, что в Запорожье на уроке у школьника остановилось сердце.